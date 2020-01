Neue DVDs von Pidax : Im Heimkino der harten Männer

An Christopher Plummer in Ganzkörperschminke muss man sich erstmal gewöhnen. Dann aber ist „Der Untergang des Sonnenreiches“ mit Plummer als Inka-Gottheit und Robert Shaw (r.) als spanischem Eroberer Pizarro, der langsam Zweifel an seinem brutalen Vorgehen hat, ein packender Film. Die Vorlage schrieb Peter Shaffer („Amadeus“). Foto: CBS/Pidax