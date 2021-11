Gangsterkomödie : Netflix hat mit „Red Notice“ große Pläne

Die Darsteller Dwayne Johnson (l-r), Gal Gadot und Ryan Reynolds bei der Premiere von „Red Notice“ in Los Angeles. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Berlin Der neue Netflix-Film mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds plündert gleich reihenweise Hollywood-Klassiker. Branchenkenner munkeln, es sei das bisher kostspieligste Projekt des Streamingdienstes.

Wie kann Netflix den Welterfolg „Squid Game“ überhaupt noch toppen? Für „Red Notice“ stehen die Chancen gewiss nicht schlecht. Denn in diesem Film haben die Macher alle Erfolgsformate in einen Mixer geworfen.

Irgendwann verliert man den Überblick, was man hier als Zuschauer eigentlich gerade sieht. Ist das eine Komödie? Ein Actionreißer? Ein Abenteuerfilm? Ein Gaunerstreifen? Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot jagen im neuen Film von Netflix (ab 12. November zu streamen, seit 4. November im Kino) um die Welt.

Special Agent John Hartley (Johnson) ist zunächst dem Kunstdieb Nolan Booth (Reynolds) auf den Fersen. Was als Katz-und-Maus-Spiel beginnt, mündet bald in einen Gefängnisausbruch, um danach in eine Gaunerkomödie im Stil von „Ocean's Eleven“ umzuswitchen. Der Polizist braucht den Langfinger Booth, um „den Läufer“ zur Strecke zu bringen, eine raffinierte Verbrecherin (Gadot), weltweit Schrecken der Museen.