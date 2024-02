Hit von 2004 Natasha Bedingfield mit „Unwritten“ zurück in den Charts

Ähnlich war es vor wenigen Wochen Bedingfields britischer Kollegin Sophie Ellis-Bextor (44) ergangen. Nachdem ihr Hit „Murder On The Dancefloor“ aus dem Jahr 2001 in der Schluss-Szene des gehypten Thrillers „Saltburn“ prominent vorkam, kletterte der Dancesong in ihrer Heimat bis auf Platz 2. In Deutschland befindet sich das Lied seit drei Wochen in den Top 20.