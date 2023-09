Theater Nach Hundekot-Attacke - Goecke-Ballett ohne Goecke

Ausgerechnet am Eröffnungswochenende der Spielzeit 2023/2024 ist an diesem Samstag (23.9.) in der Staatsoper Hannover wieder ein Goecke-Stück zu sehen. Es handelt sich um die Wiederaufnahme des Balletts „A Wilde Story“, das sich um den Schriftsteller Oscar Wilde dreht. Vorab gab es Irritationen, denn Goecke kündigte in einem Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) Ende August an, für die Wiederaufnahme „sicher an das Haus zurückzukommen“.