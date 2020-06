Hochwasser 2019: Nach der Flut: Die Rettung für Venedigs Papierschätze

Bologna Land unter ist für die Lagunenstadt Venedig nichts Neues. Aber das Hochwasser im Herbst 2019 ließ kaum Zeit, um Bücher, Papierrollen und Manuskripte zu retten. Eine Spezialfirma aus Bologna bewahrte die Stadt vor dem Verlust eines gewaltigen Kulturschatzes.

Mit der Corona-Pandemie ist in Italien eine andere Katastrophe, die das Land nur wenig früher ereilte, in Vergessenheit geraten: Im November 2019 überflutete das zweithöchste Hochwasser der modernen Geschichte Venedig.

„Nicht ein einziges Blatt der Venedig-Sachen ist verloren“, erzählt Livi der Deutschen Presse-Agentur. Gemeint sind die Unterlagen, die in Windeseile in die Zentrale seiner Firma in Bologna gebracht wurden. Keine 24 Stunden nach dem Hochwasser war Livis Team in Venedig, um das Material zu sichern. Zeit sei entscheidend, wenn es um durchweichtes Papier gehe, erklärt Livi. „Wenn ein Buch nass wird, fängt es innerhalb von 48 Stunden an zu schimmeln.“