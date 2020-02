„My Salinger Year“ : Berlinale mit Literatur-Film eröffnet

Berlin Die Berlinale, die am Donnerstagabend begonnen hat, wird diesmal besonders neugierig betrachtet: Was ändert sich mit den neuen Leitern Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek?

Zum Auftakt der 70. Berlinale stellte US-Schauspielerin Sigourney Weaver ihren Film „My Salinger Year“ vor – über den Literaturbetrieb im New York der 1990er Jahre. Die Hauptrolle spielt Margaret Qualley („Once Upon a Time in Hollywood“): eine junge Frau, die Schriftstellerin werden möchte und bei einer Literaturagentin (gespielt von Weaver) als Assistentin anfängt.