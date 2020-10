Wegen Corona : Museumsdirektoren protestieren gegen Schließung

Frédéric Bußmann ist einer der Museumsdirektoren, die in einem Brief gegen die Schließung ihrer Häuser protestieren. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Bonn Schon der erste Lockdown hat die Kunstmuseen hart getroffen. Die nun folgende Schließung der Häuser wird die Krise verschärfen. Ihre Direktoren schlagen Alarm.

Direktoren namhafter Kunstmuseen in Deutschland haben in einem Brief gegen die Schließung ihrer Häuser aufgrund der neuen Corona-Bestimmungen protestiert. „Erkennbar hat die Politik sich darum bemüht, bei der Gestaltung des neuerlichen Lockdowns differenziert vorzugehen“, teilten die 36 Direktorinnen und Direktoren mit.