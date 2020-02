Gestiegene Besucherzahlen : Museum Folkwang: Freier Eintritt in Sammlung bleibt

Museum Folkwang: Freier Eintritt in Sammlung bleibt

Essen Der Eintritt in die Dauerausstellung des Essener Kunstmuseums Folkwang soll frei bleiben. Die Krupp-Stiftung werde die Finanzierung für weitere anderthalb Jahre bis Ende 2021 übernehmen, teilten die Stiftung und die Stadt Essen am Montag mit.

Ab 2022, dem Jahr des 100-jährigen Bestehens des Museums in Essen, will laut Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) dann die Stadt für dauerhaft freien Eintritt in die ständige Sammlung sorgen. Das international renommierte Museum Folkwang ist nach eigenen Angaben das erste große deutsche Kunstmuseum mit einem solchen dauerhaften Angebot. Laut Museumsdirektor Peter Gorschlüter habe sich die Anzahl der Besuche der ständigen Sammlung im vergangenen Jahr gegenüber 2014 mehr als verdreifacht – auf knapp 116 000.