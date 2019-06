Filmpreis : MTV Awards für Dwayne Johnson und Sandra Bullock

Los Angeles Die Kategorie „Bester Held“ gibt es bei den MTV-Filmpreisen schon lange, in diesem Jahr kam zum ersten Mal auch der „Beste Held im wahren Leben“ dazu.

„Bester Held“ wurde diesmal Robert Downey Jr. für seine Superheldenrolle in „Avengers: Endgame“. „Beste Heldin im wahren Leben“ darf sich nun Ruth Bader Ginsburg nennen, Richterin am Supreme Court der USA. Sie gilt als Vorreiterin für Frauenrechte und liberale Denkweisen.

Ansonsten standen wie gewohnt die Filmhelden im Vordergrund: Dwayne Johnson bekam bei der Gala in der Nacht zum Dienstag in Los Angeles den Generation-Award für sein Lebenswerk. „Das mächtigste, was wir machen können, ist, wir selbst zu sein“, sagte der Action-Star in seiner Dankesrede. Kollegin Jada Pinkett Smith wurde mit dem Trailblazer-Award als Vorbild ausgezeichnet.