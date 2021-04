Eazy Sleazy : Mick Jagger: Lockdown-Song mit Dave Grohl

Mick Jagger nutzt die Corona-Auszeit für einen neuen Song. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Berlin Mit „Living In A Ghost Town“ haben die Rolling Stones schon einen Pandemie-Klassiker veröffentlicht. Jetzt legt Mick Jagger mit einem Überraschungsgast noch einmal nach.

Das mitreißende Stück präsentiert den Rock-Veteranen an Mikro und Gitarre, den ehemaligen Nirvana-Drummer an Schlagzeug, Bass und Gitarre.

Inhaltlich geht es satirisch-kritisch um das Leben in der Pandemie - und um schrille Verschwörungstheorien. Jagger habe den Song „während des Lockdowns geschrieben“, teilte sein Label Universal mit und fügte hinzu: „Just for fun.“ Diesen Spaß merkt man dem immer noch vor Energie strotzenden Sänger und dem ein Vierteljahrhundert jüngeren Partner auch im gemeinsamen Video an.