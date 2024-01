Gesellschaft MeToo und Frankreich: Steht die Kunst über dem Gesetz?

Die Galanterie ist in Frankreich tief verwurzelt. Für den Historiker Alain Viala beansprucht das Land die Kunst des Verführens seit 400 Jahren. Die Galanterie sei Teil der Identität des Landes, führte er in der Tageszeitung „Libération“ aus. Der Autor von „La France galante“ führt in dem Interview mehrere Formen der Galanterie an: Die loyale Galanterie, die ihm zufolge auf gegenseitigem Respekt in allen sozialen Beziehungen basiert. Und die libertäre, sexistische Galanterie, die sich ab dem 18. Jahrhundert unter den privilegierten Schichten entwickelt habe.