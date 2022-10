Nach Tod des Keyboarders : Depeche Mode kündigen Album „Memento Mori“ an

Berlin Depeche Mode sind zurück. Nach dem Tod des Keyboarders Andrew Fletcher kündigen Martin Gore und Dava Gahan ein neues Album und eine Tour an.

„Der Titel klingt morbid“

Doch bei einer Pressekonferenz, die nicht zufällig in Berlin stattfand – die Band ist in keinem anderen Land so populär wie in Deutschland –, verkündeten Gore und Gahan die neuen Pläne. Das Album „Memento Mori“ ist nahezu fertig, aufgenommen in Gores Studio in Santa Barbara – ein Novum für die Band, in New York wird noch gemischt. Die meisten Songs und der Albumtitel seien, das betonen Gore und Gahan, vor Fletchers Tod entstanden. „Der Titel klingt morbid“, sagt Gore, „man kann ihn aber auch positiv sehen. Wenn man begreift, dass man sterben muss, lebt man sein Leben bis zum Maximum.“ Bei den kommenden Shows, designt von Anton Corbijn, könnte es eine Hommage an Fletcher geben, aber daran arbeiten sie noch.