Konzert : Melodischer Protest: Danger Dan und Igor Levit bei Forstrock

Jamel Rapper Danger Dan und Pianist Igor Levit rocken gegen Rechts. Das Festival „Jamel rockt den Förster“ in Jamel bei Wismar will ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen.

Bei im Gegensatz zum Vortag deutlich freundlicherem Wetter mischten sich unter das merklich jüngere Publikum auch einige Familien. Das in diesem Jahr - nach einjähriger Pause - wieder stattfindende Festival in Jamel bei Wismar will ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Wegen der Pandemie sind in diesem Jahr weniger Gäste zugelassen, es gilt zudem die sogenannte 3G-Regel. Besucher müssen also geimpft, genesen oder getestet sein.