Ehrenpreis für Wim Wenders : Max-Ophüls-Filmfestival online gestartet

Saarbrücken Die erste Auszeichnung des 42. Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken ist schon vergeben: Zur Eröffnung der ersten Online-Variante ging der Ehrenpreis an Regisseur Wim Wenders.

Das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken hat am Sonntagabend begonnen - wegen der Pandemie erstmals als Online-Version.

Zum Start gab es schon einen Preis: Wim Wenders - Regisseur, Fotograf und Produzent („Der Himmel über Berlin“) - bekam den Ehrenpreis für seine Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film. Die Preisübergabe war zuvor in Berlin aufgezeichnet worden. Die Reden und Gespräche für die Eröffnungsveranstaltung wurden in Saarbrücken vorproduziert.

Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film. Insgesamt werden bis zum 24. Januar 98 Filme gezeigt. 50 Produktionen starten in den vier Festival-Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm. Laut dem Künstlerischen Leiter Oliver Baumgarten gehe es dabei schwerpunktmäßig um Identität, Heimat, Selbstbestimmung von Frauen und „verschiedene Perspektiven auf destruktive Auswirkungen des Kapitalismus“.

Nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) braucht das Publikum bei der Kunstform Film die Erfahrung des kollektiven Erlebnisses, des gemeinsamen Lachens, Staunens oder des gemeinsamen Berührtseins. „Vieles davon werden wir in diesem Jahr nur in eingeschränktem Maße erleben können“, räumte er ein. Der Ophüls-Preis verleihe dem Saarland seit mehr als 40 Jahren „cineastischen Glanz“, so der Ministerpräsident.