Saarländisches Staatsorchester begleitet Soul-Sänger : Max Mutzke herzt, lobt und rockt Saarbrücken

Matz Mutzke begleitet vom Saarländischen Staatsorchester. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Schwarze Hose, schwarzes Shirt, dazu weiße Turnschuhe und ein dunkelroter Hut – kleidungstechnisch braucht der Soul-Sänger aus dem Schwarzwald nicht viel für seine Show.

Und auch stimmlich füllt er den Raum bestens ohne großes Orchester, was Mutzke bei der letzten Zugabe des wunderbaren Konzerts im ausverkauften Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters mit Enrique Ugarte am Akkordeon mit dem Evergreen „You are so beautiful“ unter Beweis stellte. Ugarte, spanischer Komponist, Akkordeon-Virtuose und Dirigent, leitete das bestens aufgelegte Saarländische Staatsorchester (SSO), das Mutzke und seine dreiköpfige Kombo begleitete und von dem Sänger überschwengliches Lob bekam: „Unkompliziert“ seien die Saarbrücker Musiker. Und auch mit den Pausen nähmen sie es zum Glück nicht so genau. Man habe schließlich nur an zwei Tagen proben können. Und überhaupt: „Es ist mir eine Riesen-Ehre, dass ihr meine Musik spielt“, sagte der 38-Jährige, der auf der Bühne gerne herzt, lobt, seinen Musikern Beifall klatscht und sogar für sein – ebenfalls begeistertes Publikum – auf den Fingern pfeift.

Authentisch kommt dieser Künstler rüber, dessen natürliche Art schon vor 16 Jahren überzeugte, als Produzent, Komponist und ProSieben-Moderator Stefan Raab den damaligen Abiturienten in seiner Casting-Show entdeckte und ihn zum Eurovision-Song-Contest-Kandidaten machte. 2004 ging Max Mutzke für Deutschland mit „Just can’t wait until tonight“ in Istanbul an den Start und schaffte dort immerhin den achten Platz. Stefan Raabs Geheimwaffe hat seitdem eine beachtliche Karriere hingelegt, mehrere Alben veröffentlicht, sich nicht nur mit Rhythm & Soul, sondern auch als Jazz-Musiker einen Namen gemacht. Ein Pop-Star wie Grand Prix-Gewinnerin Lena ist Mutzke aber nie geworden – und wollte es wohl auch nie sein.

In Saarbrücken überzeugt der Musiker nicht nur mit seinen eigenen, für Orchester arrangierten Songs, die wie bei „Unsere Nacht“ oder „Welt hinter Glas“ oft mit ausgeprägten romantischen Streicherpassagen unterlegt sind. Auch seine Cover-Songs sind eine Freude. Gänsehaut macht „The way we were“ von Barbra Streisand. Und bei der unsterblichen Soul-Nummer „Me an Mrs Jones“ (von Billy Paul aus dem Jahr 1972) hält es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Mutzke genießt die Interaktion, lässt lange Passagen mitsingen, wechselt genüßlich die Oktaven, und freut sich wie ein kleiner Junge gemeinsam mit Dirigent Enrique Ugarte oder dem Ersten Geiger des SSO Wolfgang Mertes, der mit einem jazzig-groovigen Solo begeistert, über so viel musikalisches Glück.

Das Publikum geht mit – und hat zumindest in den vorderen Reihen das Gefühl, in einem intimen Studio-Konzert zu sitzen. Denn Max Mutzke hat neben einiger großen Songs berühmter Kollegen auch sehr Persönliches zu singen und sagen. Reden tut der Sänger viel, manchmal ist er ein bisschen zu sehr Beziehungsanalytiker, der seine eigenen Texte erklärt, die leider immer wieder um das ein und selbe Thema kreisen: Beziehungskrisen in allen möglichen Formen.

Und doch ist das eben auch das Authentische an Max Mutzke. Wenn der Sänger über den Tod seiner alkoholkranken Mutter spricht, für die er zwei Lieder komponiert hat, geht das unter die Haut. „You are all around me“ entstand nach ihrem Tod. Im Saal wird es ganz still und Max Mutzke ist ganz bei sich – und seiner Mutter. Mit einem einfühlsamen Orchester im Rücken.