Cannes : Matt Damon helfen Erfahrungen als Vater beim Schauspielern

Schauspieler Matt Damon bei den 74. Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Cannes Der US-Schauspieler hat sich leicht in seine Rolle als Vater einer inhaftierten Tochter im Thriller „Stillwater“ hineingefunden. Er kennt auch den Grund, warum ihm die Rolle leicht fiel.

Das Vatersein hat dem Hollywoodstar Matt Damon beim Schauspielern geholfen. „Seitdem ich Kinder habe, ist emotional vieles einfacher abrufbar“, sagte der 50-Jährige am Freitag beim Festival Cannes, wo er den Thriller „Stillwater“ vorstellte.

In dem Film spielt er einen Vater aus den USA, der die Unschuld seiner in Marseille inhaftierten Tochter beweisen will.