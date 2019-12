Musikcharts : Mariah Carey und Wham! mit Weihnachtsklassikern vorn

Mariah Carey ist die Weihnachts-Queen. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa.

Baden-Baden 25 Jahre nach Erscheinen hat Mariah Carey mit „All I Want For Christmas Is You“ vor kurzem erstmals die US-Charts erobert. Das Künststück gelang ihr jetzt auch in den deutschen Charts.

Die Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey und „Last Christmas“ von Wham! dominieren die offiziellen deutschen Single-Charts in der Festwoche.

Careys Song aus dem Jahr 1994 schaffte es erstmals an die Spitze, wie GfK Entertainment mitteilte. Für den noch zehn Jahre älteren Dauerbrenner von Wham! ist Rang zwei ebenfalls die bisher beste Charts-Platzierung in Deutschland.

Noch weitere vier Weihnachtssongs stehen unter den Top 10: „Driving Home For Christmas“ von Chris Rea (5), „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ von Melanie Thornton (6), „Merry Christmas Everyone“ von Shakin’ Stevens (7) und „Happy Xmas (War Is Over)“ von John Lennon (10). Dazwischen behauptet sich als Dritter „Dance Monkey“ von Tones And I, in der Vorwoche noch Sieger.