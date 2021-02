Filmpreise : „Mank“ Favorit bei Golden Globes - Helena Zengel nominiert

Ein Hollywood-Star und eine deutsche Newcomerin: Tom Hanks und Helena Zengel in „News of the World“. Foto: Bruce W. Talamon/Universal Pictures/AP/dpa

Los Angeles Ein Schwarz-Weiß-Film der sich um den Klassiker „Citizen Kane“ dreht hat sechs Nominierungen erhalten. Aber auch in Deutschland darf gejubelt werden.

Die Filmbiografie „Mank“ zählt mit sechs Nominierungen zu den Favoriten im Rennen um die Golden Globes. Auch der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“, das Familiendrama „The Father“ und das Road-Movie „Nomadland“ haben mehrere Gewinnchancen.

Jubel auch in Deutschland: die zwölfjährige Helena Zengel hat Aussicht auf einen Globe. Die Schülerin spielt in dem Western „Neues aus der Welt“ an der Seite von Tom Hanks. In der Sparte „Beste Nebendarstellerin trifft Zengel unter anderem auf Amanda Seyfried („Mank“) und Olivia Colman („The Father“).