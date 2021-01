Kunst contra Corona : Bella Italia: Einige Museen in Italien öffnen wieder

Rom Trotz verlängerter Corona-Beschränkungen in Italien können ab diesem Montag in einigen Regionen Museen und Ausstellungen wieder öffnen. Diese Regel gelte für die „Gelben Zonen“, in denen die Corona-Lage weniger angespannt ist als im Rest des Landes, wie aus einem Dekret hervorgeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa