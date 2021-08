Paris : Letzte Ruhe für Joséphine Baker im Pariser Panthéon

Die französisch-amerikanische Sängerin Joséphine Baker während eines Fernsehauftritts. Foto: dpa/Manfred Rehm

Paris Das Treffen im Élysée-Palast in Paris sollte geheim bleiben. Im offiziellen Terminkalender des Präsidenten war die konspirative Zusammenkunft nicht vermerkt. Emmanuel Macron traf sich im Juli mit einer kleinen Gruppe, schreibt die Tageszeitung Le Parisien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

Deren Ziel: Joséphine Baker soll ins Panthéon, jene Ruhestätte im Herzen von Paris, in der nur die allergrößten der großen Franzosen aufgenommen werden. Am Ende des Gesprächs steht die Entscheidung des Staatschefs fest, dass der Leichnam der legendären Sängerin am 30. November von Monaco nach Paris überführt wird.

Emmanuel Macron will mit dieser Entscheidung natürlich ein Zeichen setzen. Durch Frankreich ziehen sich im Moment viele gesellschaftliche Gräben, und immer wieder wird das Entstehen von Parallelgesellschaften beklagt. „Joséphine Baker ist das, was wir jetzt alle brauchen“, unterstreicht der französische Essayist Laurent Kupferman in Le Parisien. „Es ist ein Zeichen des Zusammenhalts. Sie ist der Beweis, dass in der französischen Republik alles möglich ist. Dass es Chancengleichheit gibt – und dass wir neben Rechten auch Pflichten haben.“ Kupferman ist einer der Initiatoren einer Petition, Joséphine Baker diese größte aller Ehren zu erweisen.

Der Star ist die erste schwarze Frau und die erste Bühnenkünstlerin, die zwischen Berühmtheiten wie Jean-Jacques Rousseau, Marie Curie oder Victor Hugo die letzte Ruhe finden wird. Ihr Leben liest sich wie ein Abenteuerroman. Geboren 1906 in den USA in St. Louis lernt sie schon als Kind den Alltagsrassismus kennen. Sie schließt sich einer Wandertruppe an und schafft als Tänzerin den Sprung auf die Bühne. Über viele Stationen landet sie 1925 im mondänen Pariser „Theatre des Champs Elysées“ und reißt mit einer exotischen Tanzrevue das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Am 14. Januar 1926 tritt sie zum ersten Mal in Berlin am Kurfürstendamm auf.

Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet Joséphine Baker als Agentin für Frankreich und schmuggelt Briefe und Dokumente über die Grenze. General De Gaulle verleiht ihr dafür das Band der französischen Ehrenlegion. Nach dem Krieg engagiert sie sich unermüdlich weiter, baut in einem Schloss in der Dordogne einen Ort für Rassen- und Religionstoleranz auf, adoptiert zwölf Kinder völlig unterschiedlicher Herkunft und Religionen. 1962 marschiert sie an der Seite von Martin Luther King in den USA beim legendären „Marsch auf Washington“ mit, um gegen den Rassismus in den USA zu protestieren. Am 12. April 1975 stirbt Josephine Baker im Alter von 68 Jahren an Herzversagen.