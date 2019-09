Alles nur PR? : Luke Mockridge: „Nichts als Respekt“ für Andrea Kiewel

München Der Komiker Luke Mockridge (30) nennt die „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel (54) eine „großartige Kollegin“. Sie mache „Woche für Woche Millionen Menschen glücklich“, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Mockridge hatte Kiewel Mitte August mit seinem Auftritt in ihrer Sendung ZDF-„Fernsehgarten“ gegen sich aufgebracht. Er hatte dabei unter anderem Witze über alte Menschen gemacht und dafür Buhrufe vom Publikum kassiert. Die verärgerte Kiewel brach den Auftritt ab und warf Mockridge unkollegiales, mieses Verhalten vor.

Hintergrund des Auftritts, der Schlagzeilen machte, ist die neue Mockridge-Sendung „Luke! Die Greatnightshow“, die am Freitag in Sat.1 ausgestrahlt werden soll. „Ich würde tatsächlich erstmal die Sendung abwarten, um auch das Gesamtkonzept zu sehen“, sagte Mockridge. „Damit vielleicht alle verstehen, was wir da genau gemacht haben.“