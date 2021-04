Rapper : Lil Nas X erobert erneut die US-Chartsspitze

Mit dem Song „Montero hat es US-Rapper Lil Nas X zum zweiten Mal an die Spitze der US-Charts geschafft.

Das Stück „Montero (Call Me By Your Name)“ stieg am Montag direkt auf Platz eins in die „Hot 100“ ein, berichtete das Magazin „Billboard“, das die Charts herausgibt. Auf Twitter würdigte der Musiker seinen Erfolg mit einem Video, das er schon im vorigen Juni aufgenommen habe. Darin gratulierte er seinem Zukunfts-Ich zu dem erhofften Erfolg. „Ich bin stolz auf dich“, sagt Lil Nas X, der bürgerlich Montero Lamar Hill heißt, in dem Video. „Du verdienst alle guten Dinge, die gerade passieren.“