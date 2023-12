Polit-Talk Letzte Ausgabe von „Anne Will“: „Danke, danke, danke“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war in der letzten Sendung am Sonntagabend zu Gast und lobte Will zum Schluss. Der Grünen-Politiker sagte: „Danke Ihnen für 16 Jahre Aufklärung. Das war schon stilprägend.“ Er war der einzige Spitzenpolitiker in der Talkrunde. Schriftsteller Navid Kermani - ebenfalls unter den Gästen - würdigte Will ebenso. Es sei eine gewisse Respektbekundung ihr gegenüber, dass er in die Sendung gekommen sei.