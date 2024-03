Branchentreff Leipziger Buchmesse will für demokratische Werte kämpfen

Im Vergleich zum Vorjahr kann die Messe mit 2085 Ausstellern aus 40 Ländern ein leichtes Plus verzeichnen. Auch bei den Besucherzahlen deutet der Vorverkauf den Angaben zufolge auf eine positive Entwicklung. Im vergangenen Jahr kamen 274 000 Menschen auf das Gelände. Zudem lockt das Lesefest Leipzig liest mit 2800 Veranstaltungen an 300 Orte in der ganzen Stadt. Auf dem Messegelände sind die Manga-Comic-Con seit 10 Jahren und die Antiquariatsmesse seit 30 Jahren dabei.