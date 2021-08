Erster Sendetag : Laschet, Scholz und Klopps Brille: TV-Sender Bild gestartet

Berlin Deutschlands größte Boulevardmarke Bild hat jetzt einen eigenen TV-Sender. Er tritt in Konkurrenz mit den Newssendern.

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl hat Deutschlands bekannteste Boulevardmarke Bild ihren gleichnamigen TV-Sender gestartet. Am ersten Sendetag gab es am Sonntagabend zwei Interviews mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) - das Ganze war Teil einer „Kanzler-Nacht“ im TV-Programm. Eine neue Umfrage sah CDU/CSU und SPD mittlerweile gleichauf bei jeweils 22 Prozent.

In einem Spezial des Talkformats „Die richtigen Fragen“ sprach „Bild“-Vize Paul Ronzheimer ab 20.15 Uhr zuerst mit Laschet unter anderem über das Afghanistan-Debakel („Wenn ich das heute sehe, hätte ich da auch engagierter eingreifen müssen.“) und über den Bundestagswahlkampf („Wir merken jetzt, es ist knapp.“). Laschet verriet im Verlauf auch, dass er nur fünf bis sechs Stunden schlafe und seine Frau sich darüber wundere.

Ronzheimer überreichte Laschet auch eine Deutschlandflagge, um über das Thema Patriotismus zu sprechen. In dem Talkformat kommt Ähnliches häufiger vor: Vor Monaten präsentierte Ronzheimer einmal in einem Gespräch mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ein riesiges Steak zum Thema Grillen.

Die ersten Programmstunden waren von Fußball bestimmt. Liverpools Trainer Jürgen Klopp wurde per Video in eine der Sportsendungen zugeschaltet. Neben Sportthemen plauderte er auch darüber, warum er zurzeit keine Brille trägt, die er bislang als stark Kurzsichtiger benötigte. Dies sei derzeit nach einem Eingriff an den Augen nicht mehr nötig, sagte Klopp.