Hollywood : Lady Gaga und Adam Driver in „House of Gucci“

Lady Gaga wird in Ridley Scotts neuem Film die mörderische Ehefrau eines prominenten Modeschöpfers spielen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles Gaga spielt Gucci-Ehefrau: Sängerin Lady Gaga hat auf Instagram einen Einblick in die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film gegeben. Der Film erzählt die wahre Geschichte eines Mordkomplotts.

Oscar-Preisträgerin Lady Gaga („A Star is Born“) postete auf Instagram ein Foto mit Co-Star Adam Driver von den Dreharbeiten zu „House of Gucci“. Sie zeigt sich mit Pelzmütze vor verschneiten Bergen in ihrer neuen Filmrolle.

Der Popstar trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, dazu Goldschmuck und eine weiße Pelzmütze, Driver einen weißen Skianzug im Stil der 1980er Jahre. „Signore e Signora Gucci“, kommentiert Lady Gaga das Foto.

Das Kriminaldrama unter der Regie von Ridley Scott („Gladiator“, „Alles Geld der Welt“) dreht sich um die Ermordung des Mode-Unternehmers Maurizio Gucci. Seine Ex-Ehefrau Patrizia Reggiani war als Auftraggeberin des Mordes an ihrem Mann mit mehreren Komplizen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Gucci hatte Reggiani in den 1980er Jahren für eine andere Frau verlassen, 1995 wurde er von einem Auftragskiller erschossen, den Reggiani angeheuert haben soll. Die zweifache Mutter kam 2016 nach 18 Jahren hinter Gittern frei. Der Film, in dem auch Al Pacino, Jared Leto und Jeremy Irons mitspielen, soll Ende November in die Kinos kommen.

Lady Gaga hielt sich kürzlich in Italien zu Dreharbeiten auf, als ein Überfall auf ihren Hundesitter in Hollywood für Schlagzeilen sorgte. Unbekannte hatten zwei Französische Bulldoggen des Popstars entführt, die Tiere wurden zwei Tage später von einer Frau in Los Angeles gefunden.