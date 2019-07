Im Alter von 83 Jahren : Kunstsammler Frieder Burda gestorben

Der Kunstsammler Frieder Burda starb im Alter von 83 Jahren. Foto: Uli Deck.

Baden-Baden Der Kunstsammler und Mäzen Frieder Burda ist tot. Der Gründer des nach ihm benannten Museums in Baden-Baden starb am Sonntag nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie in der Kurstadt. Dies teilte eine Sprecherin des Museums mit.

Burda wurde 83 Jahre alt.

Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. „Mit Frieder Burda verliert die Kunstwelt einen ihrer großen Sammler, der seine Liebe und Begeisterung für die Kunst immer mit besonders vielen Menschen teilen wollte“, erklärte das Museum in einer Würdigung. Er sei für seine Mitarbeiter ein Vorbild an Bescheidenheit und Menschlichkeit gewesen. Als Privatmensch habe er es vermocht, Familie und Freunde immer wieder neu zusammenzuführen.

