Wichtiges Ranking „Kunstkompass“: Gerhard Richter wichtigster Künstler

Die Liste der „Stars von morgen“ - Künstler jenseits der Top 100, die den größten Punktezuwachs hatten - wird in diesem Jahr angeführt von dem britischen Medienkünstler Sir Isaac Julien, der sechs Jahre als Professor an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe tätig war. Dahinter kommen die kanadische Künstlerin Kapwani Kiwanga und die 95 Jahre alte Japanerin Yayoi Kusama. Insgesamt sind Künstlerinnen und Künstler aus Afrika, Südamerika, Asien und Australien unter den „Stars von morgen“ sehr viel stärker vertreten als in den „Top 100“. „Mit den Herkunftsländern der Künstler weitete sich die Kunst, sie ist farbenfroher, experimenteller und zu Teilen relevanter“, urteilt Rohr-Bongard.