Literatur : Kulturelle Vielfalt beim Preis der Leipziger Buchmesse

Leipzig Trotz der erneuten Messe-Absage wird der Preis der Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr vergeben. Eine ganze Reihe von Verlagen plant derweil auf eigene Faust ein „Buchmesse Pop Up“.

Der Preis wirft ein Schlaglicht auf die Bücher

In der Belletristik-Sparte hat sich die Jury unter der neuen Vorsitzenden Insa Wilke in diesem Jahr für kulturelle Vielfalt entschieden. Mit Katerina Poladjan („Zukunftsmusik“), Emine Sevgi Özdamar („Ein von Schatten begrenzter Raum“) und Tomer Gardi („Eine runde Sache“) stehen drei Autorinnen und Autoren auf der Shortlist, die nicht in Deutschland geboren wurden. Sie nehmen die Leser mit in die Sowjetunion, die Türkei und bis nach Asien. Zudem nominierte die Jury Dietmar Dath („Gentzen oder: Betrunken aufräumen. Kalkülroman“) und Heike Geißler („Die Woche“).

Literaturkritiker Rainer Moritz nennt die Liste „eigenwillig“ und „sehr intellektuell angehaucht“. Der Trend zur Vielfalt sei schon eine Weile in der deutschen Literatur zu beobachten. Auch Moritz geht davon aus, dass der Preis nicht an Relevanz verloren hat - auch wenn die große Bühne erneut fehlt. „Man braucht den Rummel, die Spannung. Das ist die große Chance der Messe“, sagte er. Immerhin soll der Preis in diesem Jahr live an die Autorinnen und Autoren vergeben werden, am 17. März am angestammten Ort in der Glashalle der Leipziger Messe.