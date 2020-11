In Berlin : Kultureinrichtungen bleiben bis mindestens Mitte Januar zu

In Berlin

Berlin Kulturfreunde müssen in Deutschlands Hauptstadt noch lange ausharren. Linken-Politiker Klaus Lederer gibt einen kleinen Ausblick, wann die Einrichtungen frühestens wieder öffnen könnten.

Die Kultureinrichtungen in Berlin bleiben coronabedingt bis mindestens Mitte Januar geschlossen. Das kündigte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) in Berlin an.