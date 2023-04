Kunst Kündigung wegen David-Statue - Schuldirektorin in Florenz

Das Museum in Florenz gehört - vor allem wegen des bekannten David - zu den meistbesuchten Museen in Italien. Die Marmorstatue entstand zwischen 1501 und 1504. Seit 1873 wird sie in dem Museum aufbewahrt. Michelangelos Skulptur zeigt den biblischen David in dem Moment, in dem er mit der Steinschleuder den Kampf gegen den Riesen Goliath aufnehmen will.