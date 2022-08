Bühne : Kritikerumfrage: Schauspielhaus Bochum Theater des Jahres

Berlin Das Fachmagazin „Theater heute“ befragt jährlich Kritikerinnen und Kritiker: Zum Theater des Jahres wurde diesmal das Schauspielhaus Bochum gewählt - besonders oft wurde auch eine ungewöhnliche Antwort genannt.

Die Inszenierung des Jahres kommt von Regisseurin Claudia Bauer - sie hatte sich in „humanistää!“ am Volkstheater Wien mit dem Werk Ernst Jandls auseinandergesetzt. Auch Bühnen- und Kostümbild überzeugten in der Umfrage.

Ehrung für Stoyanov und Beckmann

Einer der Darsteller in „humanistää!“, Samouil Stoyanov, wurde zudem zum „Schauspieler des Jahres“ gekürt. Stoyanov wird in der neuen Ausgabe des Magazins für seine „schweißtreibenden Verse“ in der Inszenierung gelobt und für seine Rollen und Tänze in „Karoline und Kasimir - Noli me tangere“ vom Nature Theater of Oklahoma, ebenfalls am Volkstheater Wien.