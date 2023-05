Viel Lärm um wenig Die Oper „Ophelia“ im Saarbrücker Staatstheater ist ein irrer Fiebertraum

Wie, bitteschön, soll die arme Frau so gesund werden? Ständig drängelt sich eine angriffslustige Mischpoke um Ophelias Krankenbett – dass eine resolute Oberschwester diesem Treiben Einhalt gebietet, hofft man vergeblich. Zwischendurch verirrt sich die Patientin wiederholt in die schwindelerregend kreisende Gerichtsmedizin, wo in illuminierten Becken morbide Konserven dümpeln: hier ein Stück Wirbelsäule, da ein Dolch. Dazu der permanente Lärm. Dieses Getuschel! Dass Ophelia es geradezu wollüstig genießt, als die Windmaschine ihr Zimmer endlich mal kräftig durchlüftet: nur allzu verständlich.