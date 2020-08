„Missverständliche Museumsinhalte“ : Augsburger Museum reagiert auf Rassismus-Kritik

Augsburg Nach Rassismus-Vorwürfen will das Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg seine Dauerausstellung überprüfen und gegebenenfalls überarbeiten. „Missverständliche Museumsinhalte werden wir in Zukunft einfach besser erklären müssen, das ein oder andere werden wir neu installieren“, erklärte Götz Beck, Tourismusdirektor der Regio Augsburg Tourismus GmbH.

„Wir werden deutlich machen, dass immer irgendwer für den Reichtum Weniger bezahlen muss – und wer das jeweils war“, meinte Beck.