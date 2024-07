Buchveröffentlichung Kräftige Tinte: Benedict Wells und „Die Geschichten in uns“

Für den neuen Titel - er erscheint an diesem Mittwoch (24. Juli) - kehrt er an Kindheitsorte zurück, erinnert sich an den Fünfjährigen in seinem Zimmer in München, der bald für einige Monate in die Schweiz ziehen wird, weil die Eltern sich trennen. Denkt zurück an das Chaos zu Hause, an den kleinen Jungen, der „im Grunde nicht stattfindet“ und der „später Romanfiguren als Masken benutzen und seine Gefühle hinter ihren Gefühlen verstecken wird.“