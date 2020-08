13 000 Fans wurden erwartet : Großkonzert im Stadion ist abgesagt

Düsseldorf Keine Überraschung: Veranstalter verschieben Düsseldorfer Konzert mit 13 000 Plätzen.

Das für den 4. September geplante Großkonzert in Düsseldorf mit bis zu 13 000 Zuschauern soll in den Spätherbst verschoben werden. Das hat der Veranstalter am Mittwoch mitgeteilt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begrüßte die Entscheidung. „Trotz eines überzeugenden Hygiene- und Schutzkonzepts“ hätten sich die Organisatoren angesichts steigender Infektionszahlen und „nachträglicher Kapazitätsbeschränkungen“ zu diesem Schritt veranlasst gesehen, heißt es in der Mitteilung. Den 7000 Besuchern, die bereits Tickets gekauft hätten, würden nun Eintrittsgeld und Vorverkaufsgebühr zurückerstattet.