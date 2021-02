Kommentar zu den Hüttenplänen 2021 : Cool, clever und pragmatisch

Da traut sich einer was, tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers – und marschiert schnurstracks in eine andere Richtung. Auch Ralf Beil, der neue Chef des Weltkulturerbes, macht in Populärkultur, beschäftigt sich in seinem ersten Großprojekt mit Musikvideos.

Und zeigt: Er ist ähnlich instinktsicher wie der langjährige Generaldirektor Meinrad Maria Grewenig, was Massengeschmack und Werbewirksamkeit angeht. Grewenig bediente das Fernweh und die Luxus-Sehnsucht der älteren Generation mit „Inka Gold“-Projekten: fremde Kulturen, geheimnisvoller Glanz. Auch Beil wirft mit der Speckschwarte nach möglichst vielen Mäusen – heute sind es die Youtuber des 21. Jahrhunderts, inklusive der (sehr) Jungen. Die gehörten bisher nicht zur Stammkundschaft der Hütte. Cool ist das, clever, man sieht es mit Respekt – vor allem aber auch mit Vorfreude. Weil trotz der volksnahen Themenwahl mit einer Steigerung der intellektuellen und wissenschaftlichen Flughöhe gerechnet werden darf. Das versprechen Feuilleton-Texte über Beils Projekte in anderen Museen.