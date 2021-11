Psychische Erkrankung : Komiker Kurt Krömer kündigt Buch über seine Depression an

Berlin Komiker Kurt Krömer hat im März das erste Mal öffentlich über seine Depression gesprochen. Nun wird der 46-Jährige ein Buch über sein Leben mit der psychischen Erkrankung herausbringen.

Das Buch solle für einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten werben und sei gleichzeitig kein Leidensbericht, sondern eine Liebeserklärung an das Leben und die Kunst, heißt es vom Verlag Kiepenheuer&Witsch in Köln. Krömer hatte im März in seiner RBB-Sendung „Chez Krömer“ erstmals offen über seine schwere Depression und seine Zeit in einer Tagesklinik gesprochen.