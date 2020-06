Mit fast 70 Jahren : Klaus Lage will nicht mehr den wilden Rock'n'Roller geben

Deutschrocker Klaus Lage steht an der Weser. „Ich will mich nicht künstlich jung machen“, sagt der Musiker. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen Rock mit deutschen Texten hat Klaus Lage bekannt gemacht. Nun wird er 70 und verlegt sich auf neue Genres.

„Ich finde das immer ein bisschen lächerlich“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Bremen. „Ich will mich nicht künstlich jung machen.“ Lage, geboren 1950 in Soltau, wird am 16. Juni 70 Jahre alt.