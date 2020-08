Mit 87 Jahren : Klassischer Gitarrist und Lautenist Julian Bream gestorben

London Er galt in den Nachkriegsjahren als Wunderkind an der Gitarre und Laute. Nun ist Julian Bream im Alter von 87 Jahren gestorben.

Bream lebte der BBC zufolge in der Grafschaft Wiltshire, westlich von London. Er galt in den Nachkriegsjahren als Wunderkind an der Gitarre und Laute. Das Lautespielen hatte er sich selbst mit einem Instrument beigebracht, das sein Vater von einem Seemann in London gekauft hatte, wie die BBC schrieb.