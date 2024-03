Academy Awards Klassenfahrt zu den Oscars - Deutscher Endspurt in Hollywood

Ihre Oscar-Premiere feierte sie 2017 als Hauptdarstellerin in Maren Ades Komödien-Drama „Toni Erdmann“, mit einer Nominierung in der Sparte „Internationaler Spielfilm“, aber ohne Gewinn. Jetzt ist die in Leipzig lebende Hüller mit ihrer Hauptrolle in dem französischen Justizdrama „Anatomie eines Falls“ als beste Hauptdarstellerin im Rennen. Dazu kommt eine Nebenrolle in „The Zone of Interest“ als Ehefrau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel).