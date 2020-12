Streaming : Kino für zu Hause: Von „Tenet“ bis „Titanic“

Christopher Nolan bei den Dreharbeiten zu „Tenet“ in Mumbai. Foto: Shashank Parade/PTI/dpa

Berlin Es darf gelacht werden, es darf geweint werden: Auch in diesen Kino-losen Zeiten muss man auf tolle Filme nicht verzichten.

ROMANTIK PUR: Dieser Film löste vor mehr als 20 Jahren geradezu Massenweinen in den Kinos aus: James Cameron brachte mit „Titanic“ ein opulentes und tieftrauriges Drama über die Jungfernfahrt des Ozeanriesen auf die große Leinwand.

KINOSPEKTAKEL: Es war das Kino-Highlight dieses Corona-Sommers: Regisseur Christopher Nolan, der mit Werken wie „Inception“ und den „Batman“-Filmen Erfolge feierte, zeigte sein jüngstes Werk „Tenet“. Denzel Washingtons Sohn John David Washington („BlacKkKlansman“) spielt darin - neben Stars wie Robert Pattinson, Kenneth Branagh und Michael Caine - einen CIA-Agenten, der sich in einem verwirrenden Science-Fiction-Spionage-Thriller wiederfindet.

Wie schon bei früheren Werken erzählt Nolan seine Geschichte über verschiedene Zeitebenen und spielt mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Start von „Tenet“ verschoben, der Film kam dann bei uns aber im August in die Kinos. Nun ist er bereits für das Heimkino erhältlich und auf DVD und Blu-ray bei Warner Bros. erschienen.

KOMÖDIE MIT DE NIRO UND THURMAN: Wenn unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen, sorgt das häufig für ordentlich Zündstoff. So auch in „Immer Ärger mit Grandpa“. Darin zieht Senior Ed nach dem Tod seiner Frau zu seiner Familie und muss sich mit seinem Enkel Ed ein Zimmer teilen. Der Junior ist natürlich nicht wirklich begeistert und will seinen Großvater rausekeln.