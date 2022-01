Abschied : Kindermusical-Autor Christian Berg mit 55 Jahren gestorben

Christian Bergist im Alter von 55 Jahren in Cuxhaven gestorben. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg/Cuxhaven Er brachte Hunderttausende Kinder und Erwachsene zum Lachen - mit seinen Musicals, als Clown und als Buchautor. Nun ist Christian Berg tot. Seine nächste Produktion kommt trotzdem wie geplant auf die Bühne.

Überraschender Tod

„Wir trauern um unseren Papa, Ehemann, Freund und Kollegen. Einen Kämpfer und einen Träumer, den es mit tiefem Stolz erfüllt hat, sein Publikum zu verzaubern. Wir sind dankbar für seine Liebe, die er in unser Leben, die Theatersäle und die Herzen der kleinen und großen Zuschauer getragen hat“, ließ die Familie mitteilen. Berg war verheiratet und hatte einen Sohn. Sein Tod sei überraschend gekommen. Trotz gesundheitlicher Probleme sei sein viel zu frühes Ende nicht vorhersehbar gewesen, hieß es weiter. Zur Krankheit Bergs wollten Familie und Agentin keine weiteren Angaben machen. Berg lebte mit seiner Familie in Cuxhaven.

Christian Berg hatte seine Karriere mit 17 Jahren als Zirkusclown gestartet. Schon als Zweijähriger habe er nach einem Ausflug in den Zirkus gewusst, dass er mal Clown werden möchte, sagte er 2018 der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Nach seinem Schauspielstudium gründete er schließlich ein Tourneetheater für Kinder. Er bezeichnete sich gern als Märchenmacher und Erzähler oder auch - so selbstironisch wie liebevoll - als „Kinderfuzzi“.