Für die Ewigkeit : Kermit und Janet Jackson im Musik-Register der USA

Washington Was haben Kermit der Frosch und Janet Jackson gemeinsam? Sie haben Songs aufgenommen, die kulturell besonders bedeutend sind.

Unter den 25 Neuaufnahmen seien Jacksons 1989 erschienenes Album „Rhythm Nation 1814“ und der Muppets-Song „The Rainbow Connection“, teilte die Direktorin der US-Nationalbibliothek Library of Congress, Carla Hayden, in Washington mit.

Außerdem neu aufgenommen wurden unter anderem das Album „Illmatic“ von Rapper Nas, der Song „Lady Marmalade“ von Patti LaBelle, das Album „Late for the Sky“ von Jackson Browne und der Song „Over the Rainbow/What a Wonderful World“ von Israel Kamakawiwo‘ole. Die Library of Congress hatte zuvor mehr als 900 Vorschläge aus der Bevölkerung bekommen.