London/New York Der erste Trailer zum kommenden James-Bond-Film sorgt bei Fans für Vorfreude. In „Keine Zeit zu sterben“ gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten und spektakuläre Actionszenen.

Am Mittwoch wurde der zweieinhalb Minuten lange, actiongeladene Clip veröffentlicht, rund vier Monate, bevor der Agententhriller in die deutschen Kinos kommt.

Eher nicht. Denn im Trailer rasen Bond und seine Beifahrerin in dem Luxus-Auto, das er erstmals 1964 in „Goldfinger“ fuhr, durch die Straßen des italienischen Matera. „Warum sollte ich dich verraten?“, fragt Swann, während der Wagen von allen Seiten beschossen wird. „Wir haben alle unsere Geheimnisse“, entgegnet Bond sichtlich wütend. In einer anderen Szene droht Blofeld dem Geheimagenten: „Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird das dein Tod sein.“

In der US-TV-Show „Good Morning America“ hielten sich Craig, die anderen Darsteller und Regisseur Cary Joji Fukunaga am Mittwoch zu Details der Handlung bedeckt. Nur so viel ist bisher bekannt: Bonds Kumpel Felix Leiter (Jeffrey Wright) von der CIA bittet ihn um Hilfe. Auf seiner Mission, einen entführten Wissenschaftler zu retten, kommt Bond einem mysteriösen Bösewicht mit einer gefährlichen Waffe auf die Schliche. Das erinnert ein bisschen an frühere 007-Filme.