Gute Nachricht : Wohl keine Infektion bei Konzert mit 4600 Menschen

Barcelona Gute Nachricht für Musikfans: Einen Monat nach einem Corona-Testkonzert der Indie-Popband Love of Lesbian mit 4600 Fans in Barcelona haben die spanischen Behörden eine erfreuliche Bilanz gezogen: Kein Besucher habe sich während der Show am 26. März infiziert, teilte das mit der Beobachtung des Projekts beauftragte Ärzteteam mit.