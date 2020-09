Kein Copyright mehr : Banksy verliert Markenrecht an bekanntem Motiv

Banksy verliert Markenrecht an bekanntem Motiv

Bristol Der Künstler Banksy hat die Markenrechte an seinem berühmten „Flower Thrower“-Motiv verloren, auf dem ein maskierter Mann einen Blumenstrauß wirft. Man habe entschieden, das Markenrecht aufzuheben, bestätigte die zuständige EU-Behörde für geistiges Eigentum.

Sie argumentiert, dass Banksy seine Identität geheim halte und sich außerdem in der Vergangenheit wiederholt entschieden gegen Urheberschutzrechte ausgesprochen habe. 2005 etwa schrieb er: „Copyright is for losers“ – „Urheberrecht ist etwas für Verlierer.“