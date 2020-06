Deutsche Autorin : Katja Schönherr lockert Wettbewerb um Bachmannpreis auf

Klagenfurt Katja Schönherr hat beim Bachmannpreis die Jury zum Lachen gebracht. In ihrem Text ging es um einen Zoo-Besuch, eine demonstrierende Affendame und eine Erzählerin, die fest mit ihrem baldigen Tod rechnet.

Darin ging es um einen Zoo-Besuch, eine demonstrierende Affendame, eine Erzählerin, die fest mit ihrem baldigen Tod rechnet und das Ende einer Ehe. Der Jury-Präsident Hubert Winkels, Literaturredakteur des Deutschlandfunks in Köln, war skeptischer. „Bescheiden im Anspruch“, meinte er. Schönherr hatte in ihrem Videoporträt gesagt, in ihren Texten gehe es oft um die Einsamkeit in Beziehungen. „Es ist mir wichtig, zu zeigen, dass am Ende jeder mit sich selbst allein kämpft.“ Die gebürtige Sächsin lebt als freie Autorin in der Schweiz.