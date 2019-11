„Ich war noch niemals in New York“ : Katharina Thalbach erhält den Lubitsch-Preis

Berlin Die Schauspielerin Katharina Thalbach (65) wird für ihre Leistung in der Musikkomödie „Ich war noch niemals in New York“ mit dem Ernst-Lubitsch-Preis 2020 ausgezeichnet, verliehen vom Club der Filmjournalisten Berlin.

