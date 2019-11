Auszeichnung : Julius-Hirsch-Preis für Die Toten Hosen

Frankfurt In ihren Songs und auch Abseits der Bühne haben sich Die Toten Hosen immer wieder gegen Rechts, gegen Antisemitismus und Diskriminierung engagiert. Dafür wurden die Düsseldorfer Punker vom DFB jetzt geehrt.

Ob mit ihren Hits „Sascha...ein aufrechter Deutscher“, „Fünf vor Zwölf“ oder jetzt auf ihrem neuen Album „Schwerelos“ - die Düsseldorfer Punkrocker beziehen seit ihrer Gründung 1982 „deutlich Position gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus“, auch über die Bühne hinaus, begründete der DFB am Montagabend die Auszeichnung.

„Wenn wir die Aufmerksamkeit mit unseren Namen noch eine bisschen stärker auf diesen Preis lenken können, machen wir das sehr gerne“, sagte Frontmann Campino zu der Auszeichnung. Und sein Gitarrist Breiti fügt an: „Bei allem was man als Fußballfan am DFB rumzunörgeln hat, das hier ist eine gute und wichtige Sache.“